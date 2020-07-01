Российские граждане в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РФ

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Голосование по поправкам в конституцию началось в среду ровно в 08:00 по местному времени (03:00 мск) исполнением гимна России в посольстве РФ в китайской столице. Одновременно для российских граждан, желающих принять участие в голосовании, открылись участки в генеральных консульствах в Шанхае, Харбине (провинция Хэйлунцзян), Шэньяне (провинция Ляонин), Гуанчжоу (провинция Гуандун).

"В связи с ситуацией в Пекине приходится принимать меры, поскольку здесь объявлен второй уровень готовности, - сказал корреспонденту ТАСС председатель комиссии по голосованию, советник-посланник посольства РФ Иван Желоховцев. - Хотя опасность проникновения инфекции и невелика, но она есть".

"Мы стараемся регулировать поток граждан, которые приходят из города, чтобы не создавать скопления людей. У нас приготовлены санитарные средства, - продолжил дипломат. - Уверены, что все пройдет хорошо, мы заранее всех оповестили, вывесили соответствующие объявления".

Одним из первых проголосовал настоятель Успенского храма на территории посольства иеромонах Иннокентий (Колесников). "Это очень весомое решение - изменение основного закона нашего государства, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Я голосую с тем чувством, что если тебе предоставлен выбор, ты должен его сделать, исполнить свой гражданский долг". "В новой редакции конституции впервые появляется упоминание о Боге, что очень важно для миллионов жителей нашей страны", - подчеркнул о. Иннокентий.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.