На востоке России больше 50% избирателей уже проголосовали по поправкам в конституцию

ТАСС, 1 июля. Больше половины всех зарегистрированных избирателей в восточных регионах России уже проголосовали по поправкам в конституцию, сообщили в среду региональные избирательные комиссии.

По состоянию на 11:00 (02:00 мск) на Камчатке проголосовали свыше 55% избирателей, при этом почти 100-процентной оказалась явка на морских судах. Самая низкая явка пока в Петропавловске-Камчатском, где проголосовали только четверть избирателей. На Чукотке явка превысила 70% - свое мнение высказали более 19 тыс. жителей региона, 100-процентную явку показали жители трех сел округа - Хатырка, Алькатваам, Чуванское.

По информации избирательной комиссии Сахалинской области, в среду в регионе продолжили работу 309 постоянных избирательных участков и восемь временных. По последним данным явка превысила 56%. Наиболее активно голосуют в Курильском и Южно-Курильском районах, а также в Ногликском районе на Сахалине. Самая высокая явка традиционно зафиксирована на судах в море.

"Какую страну мы оставим детям, зависит от нас, поэтому я пришла голосовать. Поправок много, и я конечно, поддерживаю поправки за территориальную целостность и по социальной защите населения", - рассказала журналистам президент региональной общественной организации "Сахалинские корейцы" Пак Сун Ок. Она также отметила, что как общественник считает очень важной и поправку "которая говорит о сохранении разных народов, проживающих на территории не только Сахалинской области, но и всей России".

Как сообщили ТАСС в избирательной комиссии Магаданской области, на утро 1 июля явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила почти 56%. В регионе работают 86 избирательных участков. До основного дня голосования их было 85, но 1 июля открылась площадка в областной больнице. Губернатор Сергей Носов в своих социальных сетях продолжает призывать земляков к участию в голосовании.

"Голосуя за эти поправки, мы голосуем за социальные гарантии, закрепленные в основном законе нашей страны, мы голосуем за семейные ценности, которые мы уважаем, мы голосуем за единство нашей страны, которую мы любим. Сегодня у нас есть уникальная возможность принять участие в определении будущего нашей страны, наших детей и внуков, наших родителей", - призвал Носов.

Приморье и Хабаровский край

В Приморском и Хабаровском краях в отличие от более восточных соседей явка пока не превысила 50%. По состоянию на 03:00 мск общая явка в Приморском крае составила 48,64% - это 711,301 избирателей, рассказал журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Роман Охотников. Он отметил, что процесс проходит спокойно, обращения в краевую избирательную комиссию пока не поступали.

По информации председателя общественной палаты Приморья Бориса Ступницкого, следить за голосованием 1 июля будут 5080 наблюдателей. "Нарушения, информацию о которых мы получали за время до основного дня голосования, не подтвердились", - сообщил журналистам Ступницкий.

Участок для голосования работает и в международном аэропорту Владивостока. Здесь могут проголосовать пассажиры и гости воздушной гавани, а также сотрудники аэропорта, государственных органов и других партнерских организаций.

По данным регионального правительства, в Хабаровском крае 1 июля открылось 778 избирательных участков, в том числе два временных - на железнодорожном вокзале и в аэропорту. За ходом голосования следят около 1,4 тыс. наблюдателей, которые пока не фиксируют серьезных нарушений. Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, явка по Хабаровскому краю пока составила 29,47%, проголосовали боле 290,3 тыс. человек.

"Не поступило ни одной жалобы от участников голосования. Случаются мелкие недоразумения, например, женщина пришла без паспорта, устроила скандал, поскольку не смогла проголосовать, некоторые отказываются пользоваться средствами защиты, один из участников унес с собой бюллетень", - сказал Накушнов.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.