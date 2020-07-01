В регионах Сибири начался основной день голосования по поправкам в конституцию

ТАСС, 1 июля. Основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ начался в регионах Сибирского федерального округа, большая часть избирательных участков открылась в восемь утра по местному времени, но некоторые приступили к работе на два часа раньше.

"Все участки открылись в единый день голосования. Участки работают до 20:00", - сообщили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Омской области, где участки открылись последними в Сибири.

Все участки работают с соблюдением санитарных норм. Они обеспечены дезинфицирующими средствами, а пришедшие проголосовать избиратели получают медицинские маски, перчатки, одноразовые ручки. "Также на входе размещены специальные обеззараженные коврики, чтобы уменьшить риск занесения инфекции с обувью", - сообщили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Новосибирской области. Как сообщили в региональных избиркомах, особое внимание уделяется маломобильным гражданам, которые могут проголосовать на дому. Для этого им необходимо позвонить в участковую комиссию либо передать просьбу через родственников.

По последним данным, размещенным на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, самую высокую явку в СФО демонстрирует Республика Тыва - более 73%. В Кемеровской области, начиная с 25 июня, на участки пришли 1 млн 290 тыс. 339 человек, явка превысила 64%. В Кузбассе сегодня работают 1 тыс. 699 участковых избирательных комиссий, в том числе две из них - в зданиях двух шахтоуправлений крупных угольных предприятий, где занятые на непрерывном производстве горняки могут выразить свое мнение. 61 избирательный участок в регионе открылся в 06:00 (02:00 мск). Как пояснили ТАСС в Избирательной комиссии Кузбасса, это участки для тех, кто работает на предприятиях с непрерывным циклом.

В дни голосования, в том числе в среду, в некоторых регионах проводятся викторины, а также различные интерактивные и познавательные мероприятия. Например, в Кузбассе на избирательных участках будут работать волонтеры, которые расскажут гражданам об акциях добровольцев и проектах, к которым могут присоединиться жители региона. В Алтайском крае, где работают 1 тыс. 779 участков, жители могут проголосовать не только по поправкам в конституцию, но и по вопросу о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" Барнаулу, Бийску, Новоалтайску или Рубцовску.