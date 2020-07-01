Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись в финальный день в УрФО

ТАСС, 1 июля. Избирательные участки в регионах Уральского федерального округа (УрФО) открылись в финальный день голосования по поправкам в Конституцию РФ на вокзалах и аэропортах в 06:00 мск. В Челябинской области часть участков открылась раньше по просьбам избирателей, а в Курганской области члены избирательных комиссий едут к голосующим на тракторах.

Ранее полномочный представитель президента в округе Николай Цуканов отметил, что голосование в УрФО организовано на высоком уровне и с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности. "Мы продолжаем строить социальное и правовое государство, очень важно, чтобы эти поправки были закреплены в Конституции <…> Я еще раз хотел бы пригласить всех - и молодых людей, и наших родителей... принять участие в голосовании", - сказал он журналистам.

По последним данным, явка по округу превышает 40%. Самый высокий показатель по явке в Ямало-Ненецком автономном округе - более 63%, затем идут Тюменская область с явкой более 49%, Ханты-Мансийский автономный округ - более 42%, Челябинская область - более 41%. В Курганской области явка превысила 39%, а в Свердловской - 32%.

Участки на вокзалах и в аэропортах

В Ханты-Мансийском автономном округе каждого жителя региона принять участие в голосовании приглашает лично губернатор региона. Жителям звонит робот и голосом губернатора ХМАО Натальи Комаровой приглашает прийти на участки. Объясняет, что голосование - важно для жизни региона и страны. На избирательных участках звучит музыка, продается выпечка и проводятся розыгрыши призов.

От проведения праздничных мероприятий отказались в Тюменской области из-за действующего режима повышенной готовности. Председатель облизбиркома Игорь Халин сообщил ТАСС, что участки 1 июля открылись в штатном режиме в 8:00 утра.

В Свердловской области также открылись все участки, в том числе на вокзалах, в аэропорту Кольцово и больницах. Регламент работы в медицинских учреждениях, перепрофилированных под работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, тщательно прорабатывался региональным управлением Роспотребнадзора и областным Минздравом. "Да, все вопросы, где люди изъявили желание [проголосовать] решены, мы выходим на основании составленных главными врачами списков и заявлений граждан", - добавила советник председателя свердловского облизбиркома Анастасия Анисимова.

А вот в Курганской области некоторые члены участковых избирательных комиссий добираются до голосующих не только на машинах, но даже на велосипедах, мотоциклах и тракторах. Члены комиссии помогают жителям голосовать не только дома, но и там, где они оказались по обстоятельствам. Так, представители избиркома работают сегодня в Курганском областном перинатальном центре, сообщает оперативный штаб региона. Накануне часть сотрудников и пациентов уже смогла выразить свое мнение по поправкам в Конституцию.

В Челябинской области по просьбам избирателей открыли некоторые участки раньше на час и два. "Около 100 участков, по ходатайству территориальных комиссий, открылись в 06:00 (04:00 мск) и 07:00 (05:00 мск). Это связано с тем, что люди там рассматривают возможность проголосовать до начала рабочей смены, так как они работают на предприятиях непрерывного цикла", - сказал председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.

Погода имеет значение

"Погода нас особо не радует, но, к счастью, прогноз [на 1 июля] более-менее по Ямалу, поэтому мы ожидаем праздничного дня, надеемся, что будет активнее, чем предыдущие дни. Ждем наших дорогих участников голосования завтра, в основной день", - сообщил ТАСС председатель избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.

Внимание погоде уделяют и в Югре, где почти половина от всех участков распложена на открытом воздухе. "Они оборудованы навесами и тентами на случай дождя. Если будет совсем сильный ливень, то голосование перенесут в помещения, которые расположены радом с такими участками. Все помещения оборудованы, готовы принять комиссию, продолжить работу", - сказал ТАСС председатель окружной Избирательной комиссии Денис Корнеев.