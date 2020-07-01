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Голосование по поправкам в конституцию

Голосование по Конституции РФ стартовало в Тегеране, несмотря на отсутствие авиасообщения

В связи с этим доставка избирательных бюллетеней в Иран стала невозможной

ТЕГЕРАН, 1 июля. /ТАСС/. Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ стартовало в среду в Тегеране на избирательном участке в посольстве России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Одной из проблем стало отсутствие авиасообщения Ирана с РФ, связанное с распространением коронавируса. В связи с этим доставка избирательных бюллетеней в Иран стала невозможной.

"Образец избирательных бюллетеней прислали в электронном виде, а затем распечатали на месте. После этого каждую из них заверили печатью и подписью руководителя участковой избирательной комиссии", - сообщил ТАСС пресс-атташе диппредставительства Андрей Ганенко.

Голосование на участке проходит с 8:00 до 20:00 (с 6:30 по 18:30 мск). При этом в Иране параллельно избирательные участки открылись также в Реште, Исфахане и Бушере.

Процесс волеизъявления проходит с соблюдением норм индивидуальной медицинской защиты. При входе на участок всем выдаются одноразовые маски и перчатки. Социальная дистанция обеспечивается за счет специальной разметки.

Теги
ИранРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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