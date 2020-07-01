В двух регионах Сибири больше 75% избирателей уже проголосовали по поправкам в конституцию

ТАСС, 1 июля. Больше 75% имеющих право голоса жителей Кемеровской области и Тувы уже проголосовали по поправкам в конституцию в начале финального дня голосования. Сибиряки приходят на участки целыми семьями, а члены избирательных комиссий стремятся обеспечить безопасность избирателей, измеряя гражданам температуру и проводя регулярную уборку помещений, сообщили в среду ТАСС в региональных избиркомах.

"На 10:00 часов (06:00 мск) у нас приняли участие 78,05% участников голосования. Все участки открылись вовремя, работают, избиратели активно принимают участие", - рассказали ТАСС в избирательной комиссии Кузбасса.

Жители Кемеровской области с самого утра активно идут на избирательные участки. Так, в кузбасском моногороде Междуреченске в числе первых на участок пришла семья местных педагогов Лопухинских.

"Это важный момент в жизни государства. Мой отец историк, а я преподаю химию и физику. И тем не менее, всегда говорю своим ученикам, что самое главное - чтобы они знали свою историю и свою литературу. Те, кто хочет знать свою историю, должны принять участие в голосовании", - сказал журналистам учитель Леонид Лопухинский.

По данным избиркома Тувы, по состоянию на вечер вторника явка в республике составила 83,43%. При этом в ряде районов проголосовали уже более 90% граждан.

Регионы-лидеры догоняет Омская область, где до 1 июля в голосовании приняли участие 54% избирателей. В Красноярском крае явка составляет 45,6%, в Алтайском - 38,6%, в Иркутской области проголосовали 30,31% избирателей.

Меры безопасности

Особое внимание на участках уделяют соблюдению санитарных норм. Как сообщила на брифинге начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Лариса Зубова, перед началом голосования были приняты беспрецедентные для края меры - обследование прошли более 5 тыс.алтайск членов участковых избирательных комиссий.

"Мы предполагали провести ПЦР-обследования у тех представителей УИКов, кто заходит в закрытые коллективы - дома престарелых, интернаты, стационары. Это нужно было, чтобы полностью исключить возможность передачи заболевания", - сказала Зубова.

На избирательном участке в центре Новосибирска, располагающемся в здании вечерней школы, за два часа голосования побывали 15 избирателей, сообщила ТАСС председатель участковой избирательной комиссии Зоя Монаенкова. Каждые 45 минут на участке проходит санитарная обработка помещений, из-за которой пришедшие даже выстраиваются в небольшую очередь. Председатель УИКа выходит к ним, напоминая о социальной дистанции, но в целом обстановка на участке спокойная.

"Большая часть избирателей - пенсионеры, поэтому многое приходится объяснять, доносить. У людей пожилых много вопросов возникает и по изменениям, и по санитарному режиму. Люди-то пожилые, коронавируса, конечно, боятся", - отметила председатель УИКа. После окончания обработки помещения члены комиссии сразу проводят пришедших на участок избирателей, измеряя им температуру и выдавая маски и перчатки. Очередь рассасывается за несколько минут.

Жесткие санитарные нормы действуют и в городе-курорте Белокуриха в Алтайском крае, где лишь несколько недель назад возобновили работу закрытые из-за пандемии коронавируса санатории. Сейчас отдыхающие в них могут и выразить свое мнение о поправках в Конституцию РФ.

"В санаториях организованы места для голосования. Это достаточно просторные помещения, где хорошо циркулирует воздух. Избиратели предъявляют там паспорт, получают пакет с маской, перчатками, бюллетенем и ручкой, голосуют", - сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Курорт Белокуриха".

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.