Явка на голосовании по конституции за шесть дней составила 55,22%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за шесть дней по всей стране составила 55,22%.

"За шесть дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования", - сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в среду.

По ее словам, такая высокая явка обусловлена тем, что гражданам была предоставлена возможность голосовать в течение нескольких дней. "Порядок голосования, форма голосования оказались для граждан очень удобными. Каждый мог выбрать, где ему проголосовать, когда ему проголосовать и тем более каким образом проголосовать - на самом участке, вне помещения для голосования или, как в Москве или Нижегородской областью, проголосовать дистанционно", - отметила глава ЦИК.

Памфилова сообщила, что каких-либо серьезных нарушений во время голосования на данный момент не зарегистрировано.

"За эти дни каких-то серьезных нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, какого-то серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы Центральной избирательной комиссии и самой ЦИК, пока нет. Идем с минимальным количеством обращений по каким-то конкретным нарушениям, жестко следим за этим", - сказала Памфилова журналистам.

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции в Москве за шесть дней составила 42,37%, свидетельствуют данные ЦИК.

В Московской области явка за тот же период составила 61,41%, в Санкт-Петербурге - 59,22%.