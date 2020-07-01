Эксперты: голосование по конституции проходит в Сибири при высокой явке избирателей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 80% избирателей уже проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Кемеровской области и Туве, свой выбор сделали более половины имеющих право голоса жителей Омской области и Красноярского края. Опрошенные ТАСС эксперты-политологи оценивают явку как высокую для регионов Сибири и объясняют ее новым форматом голосования, которое проходит в течение нескольких дней, а также серьезным отношением россиян к самому предмету голосования. "Мы видим, что многодневное голосование полностью оправдывает себя, это удобно для людей. Люди приходят на участки в разные дни, и, естественно, за счет этого получается, что большее количество успевает проголосовать. Кроме того, это показывает, что люди в целом готовы участвовать в голосовании и охотно идут голосовать. Граждане убедились, что это безопасно, все возможные меры безопасности используются. И это [высокая явка] показывает отношение к самому предмету голосования", — сказал ТАСС директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, назвав высокой явку в нескольких регионах Сибири, в частности, в Туве и Кемеровской области, также связал ее с нововведениями при голосовании.

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"Во-первых, сыграла роль грамотная организация голосования вне традиционных участков. Гражданам это показалось удобным. Во-вторых, можно отметить эффективную пропагандистскую кампанию со стороны властей этих территорий. Что касается разницы в показателях явки между субъектами Сибирского федерального округа, то тут играют роль факторы, специфические для каждого региона. В любом случае это еще неокончательные цифры по явке, и оценивать их правильнее было бы, получив результаты по всем семи дням общероссийского голосования", — заключил он. Как отмечает кемеровский политолог, доктор исторических наук Александр Коновалов, высокая явка в Кузбассе (более 80%) связана с особой электоральной культурой региона, которая формировалась на протяжении многих лет. "Мы можем проанализировать огромное количество избирательных кампаний, у нас явка традиционно выше, чем в других субъектах Западной Сибири, не говоря уже о среднероссийской. У нас регион компактный, имеющий много городов, в которых можно проводить мобилизационную кампанию. Это привычка избирателя — ходить и голосовать", — сказал Коновалов ТАСС. При этом политолог напомнил, что конституция является основным законом для всех жителей страны, что само по себе объясняет активность избирателей на этом общероссийском голосовании. В соседней Новосибирской области явка существенно ниже — чуть более 37%. Однако новосибирский политолог, доктор исторических наук, профессор Алексей Осипов отмечает, что оценивать ее можно будет только по окончании процедуры голосования. По мнению Осипова, по итогам голосования явка в регионе превысит 60%. Лидеры голосования Лидером по активности избирателей на первые часы финального дня голосования по конституции в Сибири является Тува. Как сообщили ТАСС в избиркоме Тувы, явка на 12:00 (8:00 мск) в республике составила 86,32%. В девяти районах количество граждан, пришедших на участки, превысило 90%, лучше всего голосует Улуг-Хемский район — 94,94%.

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