В ОП поступили 153 сообщения о нарушении золотого стандарта при наблюдении за голосованием

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 150 сообщений о несоблюдении золотого стандарта по общественному наблюдению за голосованием по поправкам к конституции поступило в Общественную палату (ОП) от наблюдателей во всех регионах страны. Об этом сообщила во вторник секретарь ОП РФ Лидия Михеева на брифинге в ситуационном центре палаты.

"Общественная палата России осуществляет наблюдение за ходом и за подведением итогов общероссийского голосования. На данный момент наш ситуационный центр связался с 22 457 наблюдателями в разных регионах и зафиксировал 153 сообщения о нарушениях процедуры", - сказала она.

Михеева уточнила, что речь идет о несоблюдении золотого стандарта, включающего в себя санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и рекомендации ЦИК по самому процессу голосования. "То есть где-то что-то, может, было по санэпидтребованиям не так", - сообщила она агентству.

В ОП ранее поясняли, что золотой стандарт предусматривает более жесткие требования к наблюдению, чем нормативные документы об организации голосования.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.