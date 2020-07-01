ЦИК просит Зюганова разобраться с шаблоном "особого мнения" для членов избиркомов от КПРФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центризбирком России получил из ряда регионов обращения о подготовке шаблона "особого мнения", распространяемого среди членов избирательных комиссий от КПРФ, и просит лидера коммунистов Геннадия Зюганова разобраться с этим вопросом. Об этом в среду заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"В ЦИК стали поступать обращения в первую очередь из тех регионов, где в единый день голосования, 13 сентября, пройдут выборы, о системной подготовке членами избирательных комиссий от КПРФ "особых мнений" к итоговым протоколам. "Особые мнения" подготовлены заранее, под копирку распространяются среди членов избирательных комиссий от КПРФ", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.

"Я уверена, что Геннадия Андреевич Зюганов, если узнает об этом, будет возмущен, - отреагировала Памфилова. - Я надеюсь, что руководство Коммунистической партии сейчас разберется и выразит свою позицию, что это недостойно и просто даже неприлично. Я прошу срочно довести это до Геннадия Андреевича Зюганова".

В партийном шаблоне для членов участковых избирательных комиссий от КПРФ перечисляется ряд "нарушений" при проведении общероссийского голосования. В частности, речь идет о "масштабной агитации", направленной на формирование положительного отношения к поправкам в основной закон, при этом агитация против предложенных изменений якобы не допускалась. В шаблоне "особо мнения" также содержится критика пакетного голосования и "масштабного использования административного ресурса". Кроме того, члены избиркома от КПРФ "намеренно не привлекались к отдельным избирательным процессам", указывается в шаблоне КПРФ. Также говорится, что "явка участников голосования очевидно завышена, что свидетельствует о фальсификации итогов голосования".