СПЧ подготовит доклад по итогам голосования по поправкам к конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в первой половине июля подготовит доклад по итогам общероссийского голосования по поправкам к конституции. Об этом сообщил в среду глава СПЧ Валерий Фадеев на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

"По итогам этого голосования СПЧ подготовит доклад, он будет дней через 10", - сказал Фадеев.

По его словам, в документе будет обобщен опыт, приобретенный в ходе голосования по поправкам. "Те замечания, которые мы выявили в ходе голосования, мы предъявим обществу", - добавил Фадеев.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".