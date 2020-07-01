Россия и Белоруссия в 2020 году могут вернуться к согласованию планов по интеграции

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Возобновление работы по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства возможно в этом году, этот вопрос может быть вынесен на очередное заседание Совета министров Союзного государства. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Заседание союзного Совмина пройдет, безусловно, в этом году. Повестка, которую предварительно обсуждали на заседании Группы высокого уровня, предполагается насыщенной. Важно, чтобы в рамках этой повестки по возможности был учтен запрос и одной, и другой сторон на готовность возобновления интеграционной работы, возвращению к дорожным картам, программе действий по реализации союзного договора", - отметил посол РФ.

"Мы слышали от посла Семашко [Владимир Семашко - посол Белоруссии в РФ] о том, что белорусская сторона готова к возобновлению той плотной содержательной работы, итогом которой было согласование 27 дорожных карт, парафирование программы действий союзного строительства", - сказал Мезенцев.

При этом он считает, что "важно не только, сколько карт согласовано". "Важно, что мы наработали уникальный опыт взаимодействия правительств, министерств, ведомств, экспертов через споры, через порой непонимание. Но на фундаменте стремления добиться учета интересов партнеров во благо роста потенциала Союзного государства и подтверждение значимости союзного строительства", - заявил глава российской дипмиссии.

Мезенцев подчеркнул: "Экономическая интеграция не угрожает ни вопросам независимости Белоруссии и России, ни вопросам суверенитета двух наших стран". "Сегодня речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке продвижения экспорта товаров на рынки третьих стран", - отметил посол РФ в Белоруссии.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу минувшего года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. В результате их согласования стороны пока не пришли к компромиссу по картам, связанным с вопросами нефти, газа и налоговой политики.