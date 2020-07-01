Мишустин проголосовал по поправкам в конституцию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду принял участие в голосовании по поправкам к конституции.

Глава правительства пришел на столичный избирательный участок №90, который располагается в школе 1241 на улице Николаева - примерно в 300 м от Дома правительства РФ.

Премьер был без маски и перчаток. Предъявив паспорт члену избирательной комиссии, Мишустин получил бюллетень, заполнил его и опустил в электронную урну для голосования.

"Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", - сказал председатель правительства.

Ранее участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ принял президент России Владимир Путин, прибывший для этого на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.