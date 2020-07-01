Первые результаты голосования по конституции на Дальнем Востоке ожидают в 13:00 мск

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Первые результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на Дальнем Востоке ожидаются ориентировочно в 13:00 мск, сообщил ТАСС в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Первые результаты голосования по Дальнему Востоку, я думаю, будут к 13:00 мск", - сказал Булаев.

Ранее замглавы ЦИК сообщил, что результаты голосования будут публиковаться в режиме онлайн, начиная с Дальнего Востока.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.