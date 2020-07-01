Клишас: Россия остается в правовом пространстве Европы, но с учетом норм своей конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия остается в едином европейском правовом пространстве, но органы власти страны теперь будут соотносить международные обязательства государства с конституционными нормами. Об этом в среду в информационном центре ЦИК заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Российская Федерация остается в едином европейском правовом пространстве", - сказал он, заметив, что "очень много споров вызывали вопросы, связанные с тем, каков характер обязательств РФ, которые проистекают из международных соглашений".

"Тема верховенства конституции получила свое развитие, - продолжил сенатор. - Мы на самом деле подтвердили нашу приверженность международным правовым обязательствам, но в то же время четко сказали: когда государственные органы будут толковать положения конвенций, когда будут порождать для нас новые обязательства, то РФ, конечно же, будет соотносить эти обязательства со своим конституционным правопорядком".

Клишас назвал беспрецедентным уровень общественного наблюдения на голосовании по конституции, напомнив, что работают более 500 тыс. наблюдателей, "причем это подготовленные, грамотные люди". По его словам, пока поступают замечания, связанные с неправильным размещением информационных материалов или несвоевременным удалением из списка избирателей тех, кто голосует электронным способом, но таких примеров немного. На участках также работают международные эксперты.

Клишас заверил, что опыт данного голосования будет обсуждаться в парламенте, возможно, по итогам этого будут внесены поправки в избирательное законодательство. "Мы имеем пример очень хорошего голосования с точки зрения построения этой системы для удобства человека", - резюмировал он.