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Голосование по поправкам в конституцию

Явка на голосовании по конституции по состоянию на 12:00 составляет 57,4%

Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 12:00 мск составила 57,43%. Соответствующую информацию ЦИК РФ обнародовал на экране в своем информационном центре, результаты явки публикуются в режиме онлайн.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Голосование по поправкам в Конституцию России. Онлайн
1 июля - основной день проведения общероссийского голосования
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