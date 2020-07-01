Явка на голосовании по конституции по состоянию на 12:00 составляет 57,4%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 12:00 мск составила 57,43%. Соответствующую информацию ЦИК РФ обнародовал на экране в своем информационном центре, результаты явки публикуются в режиме онлайн.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.