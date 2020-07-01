Дмитрия Жуйкова назначили замминистра юстиции России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Жуйкова заместителем министра юстиции РФ. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Жуйкова Дмитрия Сергеевича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Дмитрий Жуйков с 2004 по 2018 год занимал должность начальника Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. С 2018 по 2020 год был директором правительственного департамента обеспечения законопроектной деятельности.