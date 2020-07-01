Зампред ЦИК призвал уточнять в комиссии информацию о голосовании, а не выдумывать свою

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что в процессе ввода данных о ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции обрабатывается большой объем информации, которая кому-то может быть непонятной. Однако следует уточнять данные в ЦИК, а не интерпретировать эту информацию по-своему, отметил он.

Ранее блогер Алексей Навальный на своей странице в Twitter опубликовал скриншот с данными Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", где утром в среду якобы была опубликована явка по некоторым регионам на 15:00 и 18:00. По его мнению, это связано с тем, что результат голосования якобы "определили еще три месяца назад".

"Все, кто наблюдает за ходом общероссийского голосования, очень внимательно смотрят за тем, что происходит на информационных площадках. И каждую деталь, которую не понимают, начинают интерпретировать по-своему. Я уже сказал про данные из некоторых участковых комиссий, которые введены. Это результаты досрочного голосования, на очень удаленных участках. И закончилось оно 21 июня. Ну, позвонили бы и узнали. Зачем придумывать того, чего нет", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в среду.

По его словам, члены ЦИК "всегда открыты и отвечают на вопросы". "Если у кого-то возникли сомнения по информации на сайте - ради бога. Могут быть технические ошибки, они случаются. Более 108 млн голосующих, 96 с лишним тысяч участков. Много информации собирается вручную с избирательных участков", - отметил зампред ЦИК.

"Тем, кто сидит на диване, пишет, выдумывает... Зачем выдумывать, позвоните, если не понимаете, а мы проведем ликбез, научим правильно понимать избирательное законодательство, избирательные процессы. Проблем нет. Спросите, мы всегда поясним", - добавил Булаев.