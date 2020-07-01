Посол РФ сообщил, что Италия предлагала России помощь в борьбе с пандемией

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в мае предложил помощь в борьбе с распространением коронавируса, однако в ней не было необходимости. Об этом рассказал в среду российским журналистам посол РФ в Италии Сергей Разов.

"Конте благодарил за помощь, которая была оказана Россией, и сказал, что если есть потребность, то итальянская сторона готова также оказать помощь. Наши компетентные органы взвесили все обстоятельства и ответили: "Нет, спасибо", - рассказал посол. Он уточнил, что телефонный разговор руководителей двух стран состоялся после завершения работы российских специалистов по борьбе с коронавирусом в Италии.

Помощь РФ Италии в борьбе с пандемией

21 марта, в разгар вспышки заболеваемости из-за инфицирования новым коронавирусом в Италии, во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с инфекцией. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские военные специалисты были направлены на работу в район города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших в стране от пандемии. Всего российские медики вылечили 76 пациентов в полевом госпитале Бергамо, построенном в кратчайшие сроки для приема заразившихся коронавирусом, когда местная больница имени Папы Иоанна XXIII оказалась перегружена. Специалисты химзащиты провели санитарную обработку 114 домов престарелых, продезинфицировали 1 млн 131 тыс. кв. м помещений, более 420 тыс. кв. м открытых площадей и дорог в более 90 населенных пунктах Ломбардии - как провинции Бергамо, так и соседней Брешии.

В начале мая их миссия была завершена. Представители властей Италии на разных уровнях неоднократно выражали благодарность России.