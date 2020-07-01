Чижов: ЕС считает внутренним делом России поправку к конституции о президентских сроках

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Евросоюз считает, что поправка к Конституции РФ в части, касающейся президентских сроков, является внутренним делом России. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, который проголосовал в четверг по поправке к основному закону на участке в российском посольстве в Брюсселе.

"Евросоюз заявил - и его позиция была сформулирована достаточно четко, - что тот вопрос, который выносят на первый план западные СМИ, а именно вопрос о президентских сроках - это внутреннее дело России", - сказал Чижов.