Путин предложил главам Ирана и Турции обсудить новые меры борьбы с террористами в Сирии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил президентам Ирана Хасану Роухани и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обсудить дополнительные меры борьбы с террористами в Сирии.

Битва за Идлиб. Мотивы Эрдогана, мечты Запада и задача для России

На саммите стран - гарантов астанинского процесса глава российского государства отметил, что "одна из главных целей сегодняшней видеоконференции - вместе проанализировать текущее положение дел в этой стране, условиться о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике".

Он пояснил, что "речь в первую очередь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом". "Надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок", - добавил Путин.

Российский лидер указал, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных правительству Сирии территориях, в Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны, в Заевфратье, "где значительно активизировалась деятельность боевиков ИГ" (организация запрещена в РФ). В частности, говоря о ситуации в Идлибе, Путин отметил, что Москва продолжает тесную работу с Анкарой "в целях реализации достигнутых договоренностей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола к нему от 5 марта текущего года".

"Конечно, не все еще задачи решены [в Идлибе], не все сделано, но предпринимаемые усилия приносят все-таки результаты. Например, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась", - добавил президент РФ.

Совместная работа

Путин считает, что Россия, Иран и Турция многого добились по урегулированию ситуации в Сирии.

"Согласен с господином Роухани в его оценках эффективности и востребованности совместной работы на сирийском направлении. Сообща нам действительно многое удалось сделать", - заявил российский лидер.

Путин вышел на связь с коллегами из ситуационного центра в Кремле. Он признался, что рад видеть коллег и "иметь возможность переговорить по одному из очень болезненных вопросов сегодняшней повестки дня". Российский лидер напомнил, что президенты стран - гарантов астанинского процесса в Сирии собирались в сентябре 2019 года в Анкаре.

"Планировали встретиться в Тегеране в марте текущего года, но по понятным причинам нам этого сделать не удалось", - констатировал президент РФ. Он выразил признательность иранской стороне "за инициативу организовать саммит в формате видеоконференции".

Среди того, что уже удалось сделать для урегулирования ситуации в Сирии, глава российского государства назвал снижение уровня насилия. "Постепенно восстанавливается мирная жизнь, а главное - созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования на базе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил Путин. Он напомнил, что "в этом документе заложен фундаментальный принцип - приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии".

Продвижение межсирийского диалога

Путин также выступил в поддержку активного развития межсирийского диалога с целью последующего государственного устройства в Сирии.

"Что касается перспектив политического процесса, то следует активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог в рамках конституционного комитета в Женеве", - сказал он.

Российский лидер отметил, что "предлагается поддержать этот процесс, помочь участникам встретиться и начать прямой диалог, приступить к разработке параметров будущего государственного устройства в Сирии".

Он напомнил, что об этом было условлено на Конгрессе национального сирийского диалога в Сочи в январе 2018 года, который состоялся благодаря слаженным усилиям стран-гарантов астанинского процесса.

Совместное заявление

Совместное заявление президентов России, Ирана и Турции по итогам видеоконференции по сирийскому урегулированию ставит задачи по окончательной ликвидации террористов в Сирии и продвижению политического процесса, добавил российский лидер.

Он отметил, что подготовленный проект совместного заявления отражает согласованные подходы трех стран в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.

"В частности, ставится задача по взаимодействию в целях окончательной ликвидации террористических группировок, продвижения политического процесса, ведомого самими сирийцами при координирующей роли ООН", - сказал Путин.

По его словам, российская сторона поддерживает этот документ, "который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии".