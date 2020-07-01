Путин назвал санкции в отношении Сирии незаконными

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Санкции США и Евросоюза против Сирии незаконны, они направлены на экономическое удушение республики. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции по Сирии с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Хасаном Роухани.

"Свое негативное влияние оказывают и санкции, введенные в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные по сути дела, незаконные санкции", - сказал российский лидер.

Он отметил, что, по данным Всемирной продовольственной программы свыше 9 млн сирийцев, то есть половина населения страны, нуждаются в продовольственной помощи, однако, несмотря на это и на призыв к смягчению санкционного давления в условиях пандемии, и в Вашингтоне, и в Брюсселе было принято решение продлить рестрикции против Дамаска.

"Кроме того, еще введены и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул Путин. В связи с этим президент РФ назвал важным продумать налаживание по соответствующим каналам оказания гуманитарной помощи Сирии, чтобы поддержать ее народ.

Президент России заявил, что пандемия коронавируса сделала еще более актуальным вопрос о координации гуманитарных усилий в Сирии.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность", - заявил Путин.

По его словам, "тройка" Россия, Турция, Иран могла бы многое сделать в сфере постконфликтного устройства в Сирии - восстановлении экономики и социальной сферы, возвращении беженцев. "Конфликт в Сирии, противостояние с террористами продолжается уже много лет и, естественно, сказывается на экономическом положении страны", - отметил российский лидер.