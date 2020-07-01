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Путин готов приехать на саммит по Сирии в Тегеран, когда позволит обстановка

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду, что лидеры смогут встретиться в Тегеране очно позже, когда позволит ситуация

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о готовности принять участие в саммите РФ, Ирана и Турции в Тегеране, когда для этого сложатся необходимые условия. Об этом российский лидер сказал в среду на проходящей в режиме видеоконференции его встрече с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого", - сказал Путин.

Ранее, открывая проходящий в дистанционном режиме саммит, Роухани отметил, что выбор такого формата был обусловлен пандемией коронавируса. Он выразил надежду, что президенты трех стран смогут встретиться в Тегеране очно позже, когда позволит ситуация.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСирияТурцияРоухани, ХасанЭрдоган, Реджеп Тайип
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