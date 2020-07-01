Без серьезных нарушений, с соблюдением мер безопасности: в ПФО продолжается голосование

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители регионов Приволжского федерального округа (ПФО) активно принимают участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, серьезных нарушений в избирательных комиссиях не регистрируют. Кроме того, жители Ижевска и Ульяновска принимают участие в голосовании за присвоение их городам статуса "Город трудовой доблести", сообщили в среду ТАСС в региональных избиркомах.
Голосование без нарушений
Как сообщили ТАСС в избиркоме Самарской области, явка на 10:00 (09:00 мск) 1 июля составила 53,64%. "Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано", — уточнил собеседник агентства.
Активность избирателей отмечают в Удмуртии. На 12:00 (11:00 мск) в регионе проголосовали более 47,5%, самые высокие показатели, как это было и утром, — в районах, восемь из которых преодолели показатель явки в 70%. "Я считаю, что это хороший результат на данный отрезок времени. <…> Жалоб к нам в комиссию пока не поступало, через горячую линию задают вопросы, уточняют информацию, мы все отрабатываем", — рассказал журналистам председатель ЦИК республики Виктор Кушко.
В Нижегородской области по состоянию на 10:00 явка составляла 61,03%, данных о серьезных нарушениях в избирком не поступало, сообщили ТАСС в комиссии. В Пензенской области на 12:00 проголосовали 69,14%, это почти 724 572 человек. "В эту цифру входят все граждане, кто принял участие до дня голосования", — добавили в избиркоме.
По данным избиркома Ульяновской области, на 12:00 (11:00 мск) 1 июля проголосовали 33 тыс. 678 избирателей, что составляет 3,43%. Всего, с учетом первых шести дней голосования, в регионе на 12:00 сделали свой выбор 447 тыс. 435 избирателей, что составляет 45,53%. Чуть больше 66% избирателей пришли на участки в Саратовской области. "Все участники голосования, члены избирательных комиссий обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. На каждом участке обеспечен температурный контроль, а сам участок в течение дня обрабатывается дезинфицирующими растворами", — сообщили ТАСС в избиркоме.
Танцы и викторины
В Перми избирателей на некоторых участках встречают артисты. Во дворе предметно-языковой школы № 84 "Дуплекс", где открыто пять участков Дзержинского района, коллектив исполнил народные песни и танцы, люди с удовольствием наблюдали за происходящим, расположившись на скамейках.
Один из участков в Саратове открылся во Дворце пионеров. В старинном здании в центре города уже много лет располагаются детские и юношеские кружки. Много лет назад именно здесь начинал свой творческий путь уроженец области, актер Олег Табаков. Под помещение для голосования отвели отдельный кабинет, где провели дезинфекцию.
Голосование за статус "Город трудовой доблести"
Избиратели Ульяновской области 1 июля голосуют не только по поправкам в Конституцию РФ, но и за присвоение городу статуса "Город трудовой доблести". Каждый, кто отдал свой голос, может принять участие в розыгрыше, заполнив купон со своими данными. Он проводится с 25 июня по 1 июля включительно.
Аналогичное голосование проходит и в Ижевске, претендующем на звание "Город трудовой доблести". Также люди принимают участие в викторине. "Вас ждут приятные сюрпризы и активности на избирательных участках. <…> Викторина, посвященная 100-летию Удмуртской Республики. Вы можете выиграть квартиру, машину и другие ценные призы. Кроме того, будут разыгрываться призы, посвященные 260-летию города Ижевска", — рассказал в среду глава города Олег Бекмеметьев.
О голосовании по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.