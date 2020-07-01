Без серьезных нарушений, с соблюдением мер безопасности: в ПФО продолжается голосование

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители регионов Приволжского федерального округа (ПФО) активно принимают участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, серьезных нарушений в избирательных комиссиях не регистрируют. Кроме того, жители Ижевска и Ульяновска принимают участие в голосовании за присвоение их городам статуса "Город трудовой доблести", сообщили в среду ТАСС в региональных избиркомах.

Голосование без нарушений

Как сообщили ТАСС в избиркоме Самарской области, явка на 10:00 (09:00 мск) 1 июля составила 53,64%. "Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано", — уточнил собеседник агентства.

Активность избирателей отмечают в Удмуртии. На 12:00 (11:00 мск) в регионе проголосовали более 47,5%, самые высокие показатели, как это было и утром, — в районах, восемь из которых преодолели показатель явки в 70%. "Я считаю, что это хороший результат на данный отрезок времени. <…> Жалоб к нам в комиссию пока не поступало, через горячую линию задают вопросы, уточняют информацию, мы все отрабатываем", — рассказал журналистам председатель ЦИК республики Виктор Кушко.

В Нижегородской области по состоянию на 10:00 явка составляла 61,03%, данных о серьезных нарушениях в избирком не поступало, сообщили ТАСС в комиссии. В Пензенской области на 12:00 проголосовали 69,14%, это почти 724 572 человек. "В эту цифру входят все граждане, кто принял участие до дня голосования", — добавили в избиркоме.

По данным избиркома Ульяновской области, на 12:00 (11:00 мск) 1 июля проголосовали 33 тыс. 678 избирателей, что составляет 3,43%. Всего, с учетом первых шести дней голосования, в регионе на 12:00 сделали свой выбор 447 тыс. 435 избирателей, что составляет 45,53%. Чуть больше 66% избирателей пришли на участки в Саратовской области. "Все участники голосования, члены избирательных комиссий обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. На каждом участке обеспечен температурный контроль, а сам участок в течение дня обрабатывается дезинфицирующими растворами", — сообщили ТАСС в избиркоме.

Танцы и викторины

В Перми избирателей на некоторых участках встречают артисты. Во дворе предметно-языковой школы № 84 "Дуплекс", где открыто пять участков Дзержинского района, коллектив исполнил народные песни и танцы, люди с удовольствием наблюдали за происходящим, расположившись на скамейках.