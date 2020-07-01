МИД РФ заявил о попытках дискредитации голосования по конституции на участках за рубежом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Процедура голосования по Конституции РФ подвергается целенаправленным попыткам дискредитации на участках за рубежом. Об этом заявил в среду статс-секретарь - замглавы МИД России Евгений Иванов в ходе видеоконференции на тему "Организация голосования граждан, находящихся за пределами территории РФ". Трансляция идет на сайте ЦИК России.

"Наблюдаем единичные, но осознанные попытки дискредитации процедуры голосования путем неоднократного участия в нем, в том числе с использованием портала госуслуг. Причем это зачастую подается под эгидой того, что [голосующие] хотят показать так называемые узкие места, но это, очевидно совершенно, провокационные действия", - сказал высокопоставленный дипломат.

Иванов подчеркнул, что подобные правонарушения влекут за собой установленную законом ответственность.

Голосование за рубежом

По словам Иванова, голосование по поправкам к Конституции РФ за рубежом проходит спокойно, каких-либо сигналов о нарушениях не поступало.

"Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов. Пока мы не получали никаких сигналов или каких-то претензий в адрес участковых комиссий", - сказал он.

Иванов сообщил, что на участках за рубежом проголосовали уже более 8 тыс. человек, отметив, что "за границей сегодня рабочий день". "Всего в 144 странах мира создано 254 избирательных участка. В состав участково-избирательной комиссии вошло 2 464 наших сотрудника, в том числе их возглавили 39 послов, 63 генеральных консула, что свидетельствует о важности, которое министерство придает данному процессу, - сказал замминистра. - По согласованию с территориально-избирательной комиссией проведено 42 выездных и досрочных голосования в местах компактного проживания россиян, в них приняли участие более 33 тыс. человек, это в том числе сотрудники российских компаний, военнослужащие на российских базах". При этом, добавил он, на семи участках досрочно проголосовали все избиратели.

Не все страны разрешили открыть участки

Иванов заявил, что некоторые государства не дали разрешение на открытие участков для голосования по поправкам к Конституции РФ для россиян, проживающих за рубежом, из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.