В Петербурге до конца дня ожидают высокую активность горожан на голосовании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Существенный рост явки и высокая активность горожан ожидаются в Санкт-Петербурге в финальный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Такое мнение высказал в среду председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

"Мы ожидаем высокую активность петербуржцев сегодня. Думаю, эта явка существенно вырастет. Жители голосуют с желанием, с прекрасным настроем. Приходит очень много молодежи", - привели слова Макарова в пресс-службе городского парламента.

Глава Заксобрания проголосовал на избирательном участке в Калининском районе. В пресс-службе отметили, что на участке Макарову сообщили о высокой активности избирателей в дни, которые предшествовали 1 июля.

Явка на полдень

По данным на 12:00 мск, явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России в Санкт-Петербурге составила 62,17%. "Проголосовало у нас 2 млн 390 тыс. 88 участников общероссийского голосования", - сообщил журналистам на брифинге в медиацентре Союза журналистов России член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

В целом голосование в Петербурге "проходит очень спокойно", отметил на брифинге представитель городской избирательной комиссии Григорий Марголин. "За сегодняшний день к 12:00 мск мы получили всего 10 обращений. Все они рассматриваются. Преимущественно речь идет о каких-то ситуациях на УИК, которые разбирают территориальные избирательные комиссии", - уточнил он.

Среди проголосовавших в среду в Петербурге был и генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский, который выступил соавтором поправки в конституцию о роли культуры. Он сообщил журналистам, что пришел на голосование специально для того, чтобы поддержать свою поправку.

"Культура является высочайшим символом нашей страны, таким же, как флаг и герб, - еще и более. Государство обязано охранять культуру, а значит обеспечивать существование учреждений культуры во время пандемии, обеспечивать законы, которые защищают учреждения культуры и деятелей культуры. Это очень важная поправка, на которой будет строиться новое законодательство о культуре, над которым мы сейчас работаем", - сказал Пиотровский после голосования.

Глава Эрмитажа отметил, что есть еще ряд важных с его точки зрения поправок, в том числе, касающихся исторической памяти. В целом, по его мнению, "это внесение важных изменений в документ, который оказался не совсем сбалансирован".

В Ленинградской области, по данным пресс-службы губернатора и правительства региона, свое решение по вопросу одобрения изменений в Конституцию России выразили уже свыше 826 тыс. человек. "Активность жителей Ленинградской области по состоянию на 12 часов 1 июля составляет 60,34%", - отмечается в сообщении пресс-службы.