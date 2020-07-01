Поправки к конституции поддержали 72,92% проголосовавших. Обработано 0,79% протоколов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти 73% избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 0,79% протоколов.

По итогам обработки 5,45% протоколов в Чукотском автономном округе, где раньше всех приступили к подсчету голосов, за поправки к конституции проголосовали 83,09% избирателей.

В Еврейской автономной области поправки поддержали 80,24% избирателей (обработано 1,9% протоколов), в Сахалинской области 74,02% избирателей высказались в поддержку поправок (обработано 27,62% протоколов), в Приморском крае - 73,70% (обработано 9,58% протоколов), в Хабаровском крае - 71,87% (обработано 8,67% протоколов), в Забайкальском крае - 70,49% (0,43% протоколов). Наименьшая поддержка пока фиксируется в Якутии - 65,35% (обработано 13,66% протоколов). Всего предварительные данные пока обнародованы для семи регионов.