В Карачаево-Черкесии 110-летняя жительница проголосовала по поправкам в конституцию

ЧЕРКЕССК, 1 июля. /ТАСС/. Долгожительница из Карачаево-Черкесии, 110-летняя Таухани Чичханчиева, в среду приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию. Она проголосовала на дому, сообщили в региональной избирательной комиссии.

"В голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года, в свой юбилейный день рождения, приняла участие жительница села Коста-Хетагуровского сельского поселения Карачаево-Черкесской Республики Чичханчиева Таухани Османовна 1910 года рождения", - рассказали в избиркоме.

Отмечается, что Таухани Чичханчиева является ветераном Великой Отечественной войны и труженицей тыла. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

"Пусть не будет огня войны, пусть будет спокойно и мирно. Пусть никто не увидит в своей жизни горестей. А все беды, что мы повидали, пусть всевышний поможет их забыть", - сказала сама Чичханчиева журналистам.

Ранее председатель избирательной комиссии КЧР Лариса Абазалиева рассказала ТАСС, что в предстоящем голосовании безопасность станет первоочередным вопросом. Ожидается участие 2,5 тыс. членов избирательных комиссий, около 1,8 тыс. наблюдателей, число избирателей в регионе составляет 296 781 человек. На территории региона расположено 249 постоянных избирательных участков и один временный.