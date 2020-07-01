Президенты России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Принципы независимости и целостности Сирии подлежат всеобщему соблюдению, никто не должен их подрывать. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России, Турции и Ирана, по итогам трехстороннего саммита, прошедшего в среду в режиме видеоконференции.

"Отметили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР), а также целям и принципам Устава ООН. Подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что никакие действия, кем бы они ни предпринимались, не должны их подрывать", - говорится в тексте документа.

Захват нефти

Путин, Роухани и Эрдоган осудили незаконный захват месторождений и присвоение нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии.

В совместном заявлении говорится, что стороны "обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и согласились с этой целью координировать свои усилия".

"Выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии", - говорится в коммюнике.

Стороны также "подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГ, "Джабхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГ (упомянутые организации запрещены в РФ - прим. ТАСС), и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН". При этом, по мнению президентов, необходимо обеспечить защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Согласно заявлению, Путин, Роухани и Эрдоган "подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу".

Вместе с американскими военными курдские отряды "Сирийских демократических сил" контролируют крупнейшие в Сирии месторождения нефти в Румейлане и Дейр-эз-Зоре.

Создание новых реалий

Президенты России, Ирана и Турции отвергли все попытки создать в Сирии новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом.

"Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению", - говорится в тексте документа.

Израильские атаки

Израильские военные атаки в Сирии нарушают суверенитет САР и ведут к росту напряженности в регионе.

"[Президенты] считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе", - отмечается в заявлении. В документе подчеркивается, что Путин, Роухани и Эрдоган также "подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН, и соответственно осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности".

Израильские ВВС регулярно атакуют на территории Сирии базы проиранских шиитских формирований, воющих на стороне сирийской армии, а также позиции сирийской армии. Самолеты израильских ВВС нанесли в ранние часы в воскресенье удары по базам проиранских шиитских формирований в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Как сообщил телеканал Al Hadath, в результате атаки на район Бу-Кемаль у границы с Ираком погибли по меньшей мере шесть бойцов. По его информации, ранее в субботу в расположении шиитских отрядов на востоке Сирии побывал новый командир спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани.

23 июня израильские ВВС атаковали военные позиции сирийской армии в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Тогда, по данным агентства SANA, погибло двое солдат и четверо получили ранения. Сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям и поразили несколько ракет противника.

Гуманитарная помощь

Путин, Роухани и Эрдоган призвали международное сообщество нарастить гуманитарную помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.

"Отметили насущную необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа по всей территории Сирии для того, чтобы облегчить страдания сирийского народа, и призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить оказываемую ими помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий", - говорится в совместном заявлении президентов трех стран по итогам прошедшего в режиме видеоконференции саммита по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

Путин, Роухани и Эрдоган выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, "признавая, что она значительно осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку", говорится в коммюнике.

Стороны также "отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса".

Россия, Иран и Турция призывают международное сообщество увеличить помощь Сирии, направленную на восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев. Как указано в заявлении, президенты отметили необходимость содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев в свои дома в Сирии.

"В этой связи [Путин, Роухани и Эрдоган] призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку расселению беженцев и их возвращению к нормальной жизни, а также повысить свое участие и увеличить помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию", - говорится в заявлении.

Также президенты РФ, Ирана и Турции "подтвердили решимость продолжать операции по взаимному освобождению насильственно удерживаемых лиц/заложников" в рамках профильной рабочей группы астанинского формата. По мнению президентов, рабочая группа "является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами", в связи с чем РФ, Иран и Турция "согласились предпринять меры по продолжению ее работы".

Встреча в Тегеране

Лидеры России, Ирана и Турции договорились провести личную встречу в Тегеране, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

"Решили провести следующий трехсторонний саммит в Исламской Республике Иран по приглашению президента Роухани, как только это будет возможно", - говорится в совместном заявлении.

Путин, Роухани и Эрдоган также "согласились дать поручение своим представителям провести, как только это будет возможно, очередную Международную встречу по Сирии в Астанинском формате (МВСА-15)".

Кроме того, три президента "помимо сирийской проблематики подтвердили свое решение укрепить трехстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества".

Конституционный комитет

Россия, Иран и Турция окажут поддержку проведению в августе третьего заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве.

"Президенты <…> приветствовали договоренность о проведении третьего заседания Конституционного комитета в августе 2020 года и подтвердили готовность оказывать поддержку его работе путем постоянного взаимодействия с его членами и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном <…>", - говорится в заявлении.

Президенты РФ, Ирана и Турции выразили убеждение, что "сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН". В связи с этим подчеркнута и важная роль Конституционного комитета, который был создан при решающем вкладе стран - гарантов астанинского формата и во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии состоялось в октябре прошлого года в Женеве.