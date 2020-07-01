Кандидат от КПРФ подал документы для участия в выборах главы Чувашии

ТАСС, 1 июля. Центральная избирательная комиссия Чувашии (ЦИК) приняла документы от седьмого кандидата на пост главы республики Александра Андреева, которого выдвинуло региональное отделение партии КПРФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦИК республики.

"Центризбирком Чувашии принял пакет документов на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии от Александра Андреева. Он выдвинут Чувашским республиканским отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По данным ЦИК, Андреев является депутатом Государственного Совета Чувашии. Кроме того, он занимает пост заместителя председателя комитета Госсовета республики по социальной политике и национальным вопросам.

Всего, по данным на 1 июля, в Чувашии зарегистрировано семь кандидатов на должность главы республики. Врио главы республики Олег Николаев первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В этот день ЦИК Чувашии приняла документы от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца

25 июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России", от регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" документы на выборы главы республики 26 июня подал Николай Степанов. Адвокат Николай Коклейкин и индивидуальный предприниматель Андрей Ильдеменов подали документы в Центральную избирательную комиссию Чувашии 29 июня в порядке самовыдвижения.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.