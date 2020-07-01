Самые активные — малые города и села: как проходит голосование в ЦФО

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 50% избирателей ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) проголосовали по поправкам к Конституции РФ в предыдущие шесть дней. Наибольшую явку в округе демонстрируют жители Брянской (73,4%) и Тамбовской (около 69%) областей, наименьшая активность отмечена в Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

С футбольного поля на участок

В финальный день голосования на избирательный участок №431 во Владимире практически в полном составе пришли члены команды и административный состав футбольного клуба "Торпедо-Владимир". Председатель комиссии и по совместительству заместитель директора клуба по безопасности Дмитрий Сапожков рассказал, что прикрепление к одному УИК продиктовано не только командным духом, но и соображениями безопасности.

"Это сделали для того, чтобы оградить людей от контактов с посторонними, чтобы они меньше ходили по улице, поэтому спортсмены прямо с тренировки приехали на участок на автобусе клуба", — рассказал он.

Свой голос по поправкам к конституции отдал и вратарь ярославского "Шинника" Дмитрий Яшин. "Думаю, каждому небезразлично, куда мы будем двигаться дальше. Я считаю, что мы сами строим свою страну для себя и для наших детей, поэтому важно не оставаться в стороне от этого исторического события", — сказал журналистам Яшин.

Для сотрудников крупнейшего в Ивановской области текстильного предприятия "МИРтекс", где работает более 1 тыс. человек, избирательный участок был организован на фабрике. "Предприятие сейчас работает в четыре смены, сейчас не до простоя, именно поэтому для удобства сотрудников было организовано централизованное голосование в одном месте", — сообщили ТАСС в избиркоме.

Голосование из дома, подарки молодым избирателям

Труженица тыла из Данилова Ярославской области Людмила Ненастьева, которой в августе должно исполниться 90 лет, смогла принять участие в голосовании по поправкам к конституции, не выходя из дома. "Я уже несколько лет почти не выхожу из дома, все необходимое мне приносят дети. И на последних выборах не голосовала, а теперь голосование прямо на дому проводится. Оказывается, это очень удобно", — рассказала ТАСС Людмила Александровна.

Еще одна 90-летняя труженница тыла, руководитель курского клуба "Ветеран" Галина Белых рассказала ТАСС, что участвует во всех голосованиях без исключения и призывает к этому других.

Молодым избирателям в Тверской области, которые впервые участвую в голосовании, вручают транспортные карты с изображением мемориала советскому солдату, который 30 июня был торжественно открыт в Ржевском районе. "Всем им после участия в голосовании вручается благодарственное письмо от имени губернатора Тверской области, а также транспортная карта, действующая в Твери и в Калининском районе", — сообщили в правительстве региона.

Главы регионов о важности поправок

На одном из участков проголосовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его мнению, поправки к Конституции РФ закрепляют все позитивные изменения, которые произошли в стране за последние 20 лет. "Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются конституцией, — семья, дети, старшее поколение. Вчера на открытии Ржевского мемориала ветераны отметили, что обязательно придут голосовать, потому что защищали эту страну ради светлого будущего, на Общероссийское голосование пойдут ради внуков и правнуков", — приводит пресс-служба областного правительства слова Рудени.

Бывший губернатор Калужской области, а ныне председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов проголосовал в калужском филиале Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Он отметил, что поправки, внесенные в конституцию, "усиливают социально-ориентированную направленность государства".

Самые активные — малые города и села

Как рассказали ТАСС в региональных избиркомах, традиционно самую высокую избирательную активность показывают малые города и небольшие села. Так, в Чекалине Тульской области, бывшем Лихвине, известном с 1565 года, проживает немногим более 860 человек. Это один из самых малочисленных городов России. В списки избирателей включены 639 человек, голосование проходит на двух участках. "Из 300 избирателей на одном участке к 12:00 проголосовали 218, это 72,83%. На втором участке из 339 человек проголосовали 243, что составляет 71,68%", — сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

На избирательном участке №1509 в селе Малая Грибановка Воронежской области насчитывается 573 избирателя. Из них на утро среды проголосовали 499 человек, то есть около 90%. "С утра среды у нас проголосовали 12 человек, Герой Труда России Юрий Коннов пришел на избирательный участок одним из первых. Он очень добродушный, веселый, общительный человек. Торопился на работу", — рассказала ТАСС представитель избирательного участка.