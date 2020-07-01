Путин назначил Чернышенко главой оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Распоряжение, подписанное 1 июля, вступает в силу с этого дня. С марта 2000 года оргкомитет возглавлял вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей. В конце марта 2019 года регион получил около 1,2 млрд рублей на подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля, на эти средства проводится благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.