Итоговое заседание группы по конституции предварительно планируется на 3 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Итоговое заседание рабочей группы по подготовке поправок к конституции с участием президента РФ предварительно планируется на пятницу, 3 июля, сообщил ТАСС в среду член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"У меня только информация общего порядка, что планируется в эту пятницу проведение мероприятия. Мероприятие проведет президент в режиме видео-конференц-связи, будут принимать участие все члены рабочей группы", - сказал ТАСС Нилов, уточнив, что мероприятие пройдет ориентировочно "в обед".

Он напомнил, что о проведении итогового заседания президент РФ Владимир Путин уже говорил ранее, в ходе "активной фазы" работы над поправками к основному закону. "Президент тогда сказал, что мы выходим на некоторые решения, впереди самое важное - общероссийское голосование, после чего мы еще раз встретимся и подведем некоторую черту", - отметил Нилов.

Ранее в среду сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что группа по подготовке поправок к Конституции РФ может провести итоговое заседание до конца недели. Он также не исключил, что в заседании примет участие президент. В свою очередь другой сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил ТАСС, что вопрос о проведении итогового заседания рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ будет обсуждаться после завершения общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.