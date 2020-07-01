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Путин подписал указ, наделяющий Минюст правом вести реестр СМИ-иноагентов

Указ вступил в силу с 1 июля
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Минюста правом вести реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, министерство устанавливает порядок формирования и ведения реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее правительство РФ наделило Минюст полномочием принимать уведомления от зарубежных СМИ-иноагентов об учрежденных ими отделениях в России, а также устанавливать порядок формирования и ведения реестра иностранных СМИ-иноагентов и порядок применения положений закона "О некоммерческих организациях". Новые полномочия предусматриваются, исходя из полномочий министерства по ведению реестра зарубежных СМИ-иноагентов.

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