В Ленобласти зафиксировали рекордную явку на голосовании по поправкам в конституцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области на 15:00 мск 1 июля составила 65,56%, что стало рекордным значением за современную историю региона. Об этом сообщил журналистам председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

"65% для нас - это уже больше, чем когда-либо было по явке в современной истории [региона]", - сказал Лебединский.

Лебединский уточнил, что всего проголосовали 899 тыс. 343 человека. Он добавил, что процесс голосования проходит штатно, без нарушений.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования назначен на 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.