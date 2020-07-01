Постпред РФ в Женеве: Москва рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия расценивает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая и призывает отказаться от вмешательства в нее, в том числе под надуманными правозащитными предлогами. Об этом заявил в среду на 44-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Россия поддерживает подход "одна страна - две системы", рассматривает ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая и призывает отказаться от вмешательства в нее, в том числе под надуманными правозащитными предлогами", - сказал дипломат, выступая на сессии. "Разочарование вызывает ряд прозвучавших вчера (во вторник - прим. ТАСС) политизированных заявлений, в особенности от Великобритании и группы государств", - констатировал глава российской дипмиссии. Он подчеркнул, что превращение диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека на сессии СПЧ в инструмент политического противостояния - "тупиковый путь".

Во вторник представитель Великобритании, выступивший от имени группы 27 стран, в которую вошли прежде всего ряд членов Евросоюза, а также Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Швейцария, призвал власти Китая и Гонконга пересмотреть одобренный ранее в тот же день в Пекине закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, а также "предотвратить дальнейшую эрозию давно установившихся прав и свобод". В ответ представитель Кубы огласил на сессии заявление 52 государств, в котором говорится о поддержке принятого в Китае закона. Кубинский дипломат напомнил, что "невмешательство во внутренние дела суверенных стран - крайне важный принцип, закрепленный в Уставе ООН, и базовая норма международных отношений".

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. За его утверждение проголосовали все 162 члена ПК ВСНП. Новый закон нацелен на предотвращение действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге. Речь идет о сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с иностранными антикитайскими силами. Этим законом также вводятся наказания за эти действия.