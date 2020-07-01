Посол РФ: Путин и Лукашенко показали общие подходы к истории, открыв мемориал под Ржевом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Участие лидеров России и Белоруссии в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату демонстрирует общность и единство подходов двух стран в отношении прошлого и совместной истории. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Уникально то, что открывали памятник президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это ведь индикатор неизменности, последовательности исторической правды, единство подходов в оценке подвигов солдат в Великой Отечественной войне, советского народа, единого народа, который победил нацизм", - сказал он.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату состоялась 30 июня.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.