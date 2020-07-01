Посол России считает, что спор по газу не должен влиять на отношения Москвы и Минска

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Спор по газу между Россией и Белоруссией не должен оказать влияние на систему отношений Москвы и Минска. Об этом сообщил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Действительно, я не хотел бы, чтобы мы видели спор по газу спором двух государств, спором, который повлияет на систему двусторонних отношений, на огромный комплекс, по-своему, наверное, это тысячи вопросов, которые определяют наши отношения", - сказал Мезенцев.

Мезенцев сообщил, что определение цены на газ на следующий год пойдет легче, как только начнутся платежи Белоруссии по газовым обязательствам.

"Что касается прогноза цены на следующий год, российская сторона подтверждает, что как только начнется погашение долга или задолженности, как угодно, чтобы никого не обижать, по исполнению обязательств по договору, наверное, много легче будет говорить о том, что можно начать обсуждать цену на следующий год", - сказал дипломат.