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Голосование по поправкам в конституцию

В Сахалинской области поправки к конституции поддержали 74,84% проголосовавших

В регионе обработали 100% голосов
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Голосование по поправкам в Конституцию России. Онлайн

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сахалинская область стала вторым российским регионом, где обработаны 100% протоколов по результатам голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, поправки в регионе поддержали 74,84% проголосовавших. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.

Ранее ЦИК опубликовал данные, согласно которым поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе после обработки 100% протоколов.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

 

Теги
РоссияСахалинская областьЧукотский автономный округГолосование по поправкам в конституцию
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