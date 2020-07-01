Путин назначил Елену Гудошникову председателем Тушинского районного суда Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Судья Елена Гудошникова, которая рассматривала дело художника-акциониста Петра Павленского о поджоге двери здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, назначена председателем Тушинского районного суда столицы. Это следует из текста указа президента, с которым ознакомился ТАСС.

"Назначить Гудошникову Елену Александровну председателем Тушинского районного суда Москвы", - говорится в документе.

Елена Гудошникова долгое время работала судьей Мещанского районного суда Москвы. В июне 2016 года она вынесла приговор Павленскому по ч. 1 ст. 243 УК РФ(уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), назначив ему штраф в 500 тыс. рублей и взыскав в пользу ФСБ материальный ущерб на сумму более 481 тыс. рублей. После этого приговора Павленский уехал во Францию, где ему дали политическое убежище.

Кроме этого, Гудошникова рассматривала дело бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной и приговорила ее к четырем годам лишения свободы, признав виновной в возбуждении ненависти либо вражды и растрате в крупном и особом крупном размерах.

Также Елена Гудошникова вынесла приговор в отношении бывшего гендиректора "Премьер-Эстейт" Светланы Тимониной. Она получила пять лет колонии. Тимонину признали виновной в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Согласно решению суда, она причастна к афере бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, который скрывается в Великобритании.