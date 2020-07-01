В Еврейской АО за поправки к конституции проголосовали 77,30% избирателей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Еврейская автономная область стала третьим российским регионом, где обработаны 100% протоколов по результатам голосования о внесении изменений в Конституцию РФ, поправки в регионе поддержали 77,30% проголосовавших. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.

Против поправок высказались 21,39% голосовавших в автономной области.

Поправки к конституции поддержали 80,30% проголосовавших в Чукотском автономном округе и 74,84% проголосовавших в Сахалинской области, свидетельствуют данные после обработки 100% протоколов в этих регионах.

Чтобы поправки к конституции вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании. При этом порог явки не установлен.