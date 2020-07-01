Клишас: ЦИК действует легитимно, публикуя предварительные итоги голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не нарушает никаких правил проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ, публикуя его предварительные итоги до завершения волеизъявления по стране. Об этом ТАСС заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно действующему законодательству, публикация результатов голосования на выборах до завершения голосования по всей стране не допускается. При этом ЦИК ранее начал публиковать результаты голосования по поправкам по отдельным регионам, не дожидаясь его завершения.

"Публикация ЦИК предварительных итогов голосования соответствует закону и не противоречит ни одному из правил общероссийского голосования по поправкам. ЦИК действует легитимно", - сказал Клишас.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.