В ЦИК объяснили, почему итоги голосования по поправкам публикуют онлайн

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Публикация итогов голосования по поправкам к конституции публикуется в режиме онлайн, а не после закрытия всех участков в интересах открытости и объективности, сообщил журналистам в среду зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

"Мы действуем, на мой взгляд, в интересах максимальной открытости и объективности, тем более что протоколы участковых комиссий появляются в системе ГАС "Выборы" немедленно после ввода, а появляться они начали достаточно давно. Мы стали отображать информацию, когда она стала более объемной статистически, чтобы не было поспешных выводов на основе частных, детальных и очень несистемных вводов данных", - сказал Булаев.

Он добавил, что ЦИК РФ принял решение отобразить итоги голосования в режиме реального времени, чтобы граждане могли получить объективные данные, которые "гуляют по интернету, интерпретируются по-разному".

Как добавила в свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком работает максимально открыто и прозрачно. Кроме того, по ее словам, публикация итогов до закрытия всех участков является дополнительным каналом контроля над процессом голосования со стороны наблюдателей и специалистов. "Поскольку эта информация все равно будет в разной степени точности, каждый наблюдатель, член комиссии ее будет выкладывать, это будет полная несуразица, мы решили этот процесс упростить. Раз это неизбежно, лучше, чтобы вы это узнавали отсюда, из первых рук на основании проверенной информации. Мы просто были поставлены перед фактом, с учетом того, что мы работаем максимально открыто, решили, что это самый лучший способ. Мы не собираемся это пропагандировать и комментировать до закрытия участков", - подчеркнула Памфилова.

На данный момент на информационном табло в ЦИК опубликованы результаты голосования по итогам обработки 100% протоколов в четырех регионах. Это Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область и Еврейская автономная область (в этих субъектах поправки поддержали от 61,76% до 80,3% россиян).