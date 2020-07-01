Дрозденко считает, что Ленинградская область готова внедрить систему онлайн-голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области готово освоить систему онлайн-голосования и уже протестировало ее. Об этом сообщил действующий губернатор региона Александр Дрозденко в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Ленинградская область большая, для того, чтобы у нас была возможность электронного голосования, мы должны иметь гарантированный высококачественный сигнал интернета, чтобы не было сбоев. Мы внимательно смотрим за нашими коллегами. Готовы эту систему у себя принять, мы ее тестировали и следим за результатами", - сказал Дрозденко.

Действующий глава региона также допустил возможность проведения предстоящих выборов губернатора Ленинградской области в течение нескольких дней, в случае сохранения эпидемической обстановки. "Будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если она будет лучше, можно сохранить и старую форму, если обстановка останется сложной, пока она, к сожалению, непростая и в Ленинградской области, и у наших соседей. Конечно, мы должны думать и о голосовании, и о безопасности наших жителей", - ответил Дрозденко на вопрос о возможности проведения голосования по выбору губернатора в течение нескольких дней.

По данным на 30 июня, кандидатов на выборы губернатора Ленинградской области выдвинули пять партий. Последним днем, когда кандидат должен лично представить необходимые для выдвижения документы, в том числе свое заявление о согласии баллотироваться, является 2 июля. Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко.