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Голосование по поправкам в конституцию

На Камчатке и в Магаданской области поправки поддержали более 60% избирателей

В обоих регионах уже обработали 100% протоколов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обработка протоколов с результатами голосования о внесении изменений в конституцию завершилась еще в двух регионах России - в Камчатском крае и Магаданской области, свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.

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В Камчатском крае за поправки высказались 61,76% проголосовавших, против - 37,16%, в Магаданской области - 62,03% и 36,62% соответственно, свидетельствуют данные по итогам обработки 100% протоколов.

Таким образом, 100% протоколов обработаны уже в пяти регионах страны. Ранее поправки к конституции поддержали 80,30% проголосовавших в Чукотском автономном округе, 74,84% - в Сахалинской области и 77,30% - в Еврейской автономной области, свидетельствуют данные после обработки 100% протоколов в этих регионах.

Чтобы поправки к конституции вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании. При этом порог явки не установлен.

 

Теги
РоссияКамчатский крайМагаданская областьСахалинская областьЕврейская автономная областьЧукотский автономный округГолосование по поправкам в конституцию
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