Крашенинников: для реализации ряда поправок к конституции нужно принять около 100 законов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Многие изменения в конституции в случае их поддержки на голосовании заработают сразу, но для реализации части новых положений нужно принять около 100 законов, включая поправки об ответственности за переговоры об отчуждении территорий и уточнении полномочий органов опеки. Такое пояснение в среду корреспонденту ТАСС дал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, сначала итоги общероссийского голосования по поправкам должен подвести "Центризбирком согласно своим процедурам". "В случае одобрения изменений президент [РФ Владимир Путин] издает указ об обнародовании Конституции Российской Федерации с внесенными поправками", - продолжил депутат.

"Многие нормы, связанные с суверенитетом, индексацией пенсий, порядком назначения правительства сразу вступят в силу. Но часть положений должна получить развитие в действующем законодательстве, нужно будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов. Это очень много", - сообщил Крашенинников, занимающий также пост сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в основной закон.

Глава думского комитета подчеркнул, что "разговоры, а тем более переговоры об отчуждении территорий будут вне закона". "В качестве ответственности за нарушение запрета потребуются поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс", - добавил он.

"Надо будет смотреть Семейный кодекс и закон об опеке и попечительстве в части полномочий органов опеки. Вопросы изъятия детей должны решаться только через суд, а не в административном порядке. Должна поменяться система здравоохранения, причем кардинальным образом", - резюмировал Крашенинников.

На данный момент на информационном табло в ЦИК опубликованы результаты голосования по итогам обработки 100% протоколов в пяти регионах. Это Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская, Магаданская области и Еврейская автономная область (в этих субъектах поправки поддержали от 61,76% до 80,3% россиян).Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.