{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

В Хабаровском крае поправки к конституции поддержали 62,28% проголосовавших

Голоса против поправок отдали 36,64% жителей края

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обработка протоколов по результатам голосования по внесению изменений в Конституцию РФ завершилась в Хабаровском крае, изменения в основной закон поддержали 62,28% участников голосования. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.

На эту тему
Голосование по поправкам в Конституцию России. Онлайн

Против поправок выступили 36,64% жителей края, принявших участие в голосовании.

Кроме того, 97,32% протоколов обработаны в Республике Саха (Якутия) и 95,48% - в Приморском крае. 100% протоколов уже обработаны в Сахалинской и Магаданской областях, в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Камчатском крае.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.

 

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайЯкутияХабаровский крайМагаданская областьСахалинская областьЧукотский автономный округГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Голосование по поправкам в Конституцию России. Онлайн
1 июля - основной день проведения общероссийского голосования
Читать полностью