В Хабаровском крае поправки к конституции поддержали 62,28% проголосовавших

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обработка протоколов по результатам голосования по внесению изменений в Конституцию РФ завершилась в Хабаровском крае, изменения в основной закон поддержали 62,28% участников голосования. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.

Против поправок выступили 36,64% жителей края, принявших участие в голосовании.

Кроме того, 97,32% протоколов обработаны в Республике Саха (Якутия) и 95,48% - в Приморском крае. 100% протоколов уже обработаны в Сахалинской и Магаданской областях, в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Камчатском крае.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.