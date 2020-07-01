Голосование по поправкам к конституции завершилось в СКФО

Активность участников голосования была высокой практически во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа. Наиболее активными оказались жители Чечни - к 18:00 мск явка в республике составила 93,16%. На втором месте Карачаево-Черкесия с показателем в 83,07%. В Северной Осетии на 18:00 мск явка составила 80,78%, в Кабардино-Балкарии - 78,59%.

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Участки для голосования завершили свою работу во всех регионах Северного Кавказа в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. Жители округа очень активно приняли участие в голосовании - уже по состоянию на 15:00 явка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) в среднем превысила 79%. Участки для голосования в течение недели работали в удаленных территориях, в медицинских учреждениях, пожилым жителям Северного Кавказа была предоставлена возможность проголосовать на дому.

В одном из горных хуторов Чечни во время голосования впервые был организован участок, на нем проголосовали все 32 человека, имеющих право голоса. "Там очень изменчивая погода постоянно, с дорогой проблема была, поэтому открыли участок. В целом у людей хорошее настроение, с удовольствием приходили. Многие наши жители на заработках, особенно кенхинцы, мастера по камням. Они все вернулись сегодня и активно голосовали", - рассказала ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии Шаройского района Абаева Раиса.

Предусмотрели возможность голосования и для тех, кто сейчас находится в больницах. В Северной Осетии в медучреждениях, принимающих пациентов с подозрением на COVID-19, работали 14 избирательных участков. Как сообщил журналистам министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев, бюллетени, заполненные пациентами в "красной зоне", проходили обработку ультрафиолетом и специальным раствором, прежде чем члены УИК начинали с ними работать

В Ставропольском крае участки также были организованы на территории некоторых медицинских учреждений, один из них работал на территории краевого онкологического диспансера. Проголосовать там смогли медики, находившиеся на рабочем месте, а также пациенты. На участке был установлен график посещения сотрудниками диспансера, чтобы исключить вероятность скопления людей.

И молодежь, и ветераны

На избирательных участках Северного Кавказа с поздравлениями встречали в среду тех, кто участвовал в голосовании впервые. Для молодежи особенно важно закрепление в Конституции РФ понятий добровольчества, принципов молодежной политики, гарантий поддержки некоммерческих организаций, считает руководитель Союза молодежи Ставрополья Илья Юрчишин. "Одобрение этой поправки означает, что в России на самом высшем уровне признается значимость молодежной политики как способа консолидации молодых людей, направления их деятельности в конструктивное русло", - отметил Юрчишин.

К пожилым жителям округа члены участковых комиссий часто приезжали сами, чтобы дать возможность проголосовать в максимально безопасных в период пандемии условиях. В Дагестане в среду проголосовал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Апашев. "Трудитесь, исправляйте, улучшайте и веру не теряйте", - сказал ветеран, комментируя событие.

В Ингушетии сразу две долгожительницы решили не оставаться в стороне в такой важный для региона и страны день. 115-летняя жительница самого крупного в республике сельского поселения Экажево сама изъявила желание проголосовать. Сотрудники местной администрации и участковой комиссии приехали к долгожительнице домой с подарками. К старейшей жительнице Назрани 110-летней Пятимат Мержоевой, которую все знают как благотворительницу (бабушка, несмотря на возраст, вяжет шерстяные джемперы и жилеты для малоимущих семей), члены избирательной комиссии отправились сами и привезли долгожительнице подарки.

В Железноводске на Ставрополье геронтологический центр "Бештау" принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в полном составе. "Жители Центра "Бештау" голосовали всю неделю. Был организован отдельный пункт температурного контроля и использованы специальные линии-указатели, предназначенные для обеспечения бесконтактного передвижения участников голосования по поправкам в Конституцию РФ", - отметил глава города Евгений Моисеев.

Важность поправок

Участники голосования отмечают важность поправок, которые волнуют их больше всего. "Более 600 поправок рассматривала группа, в которую я тоже входил. Очень важно, что эти поправки, которые востребованы временем, были бы реализованы в жизнедеятельности нашего общества, нашим государством, чтобы они пошли на пользу каждого жителя нашей страны в любом уголке нашего государства", - сказал журналистам после голосования член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член рабочей группы по поправкам к конституции, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков.

Важность поправок отметили и активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике. "Лично мне очень близка тема сохранения памяти защитников Отечества. Поддерживаю предложенные поправки, так как считаю, что в основном законе России должна быть подчеркнута важность бережного отношения к истории. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в КБР, руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Попета.

Важность социального блока отметила председатель Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшокова. "Я считаю очень значимыми и своевременными поправки, которые вошли в социальный блок. Крайне важна и та поправка, что не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда в России, но и указывает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Фактически, это должно привести к повышению нижней планки оплаты труда и всей сетки зарплат работников", - сказала она.

Отмечали участники голосования и важность поддержки семейных ценностей. "Сегодня я проголосовал по поправкам к Конституции России, так как считаю, что главный закон страны должен быть семейно ориентированным. У нас трое маленьких детей, и приоритет семейного воспитания, который декларирует одна из поправок, считаю, необходимым", - отметил руководитель Молодежной казачьей организации Терского казачьего войска "Терцы" Игорь Кочубеев, который проголосовал в городе Михайловске на Ставрополье.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России, в двух регионах - Москве и Нижегородской области - сделать это было можно с помощью дистанционного электронного голосования. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.