Памфилова считает "очень достойной" явку на голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает "очень достойной" явку на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

"Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома", - заявила она в среду в интервью программе "Вести" телеканала "Россия-1".

"Мы вообще думали, что многие будут бояться", - отметила Памфилова. Однако, подчеркнула она, "люди с благодарностью встречали коллег, вместе с наблюдателями". Глава ЦИК предположила, что это связано с обеспечением безопасности и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"Я думаю, потому что мы широко показали, что это безопасно. Наш самый главный принцип - это безопасность, для этого бесконтактность максимальная", - подчеркнула она. "Люди это увидели, поверили", - убеждена Памфилова.

На 20:20 мск явка на голосовании по России составила 64,99%.