ЦИК намерен подать в суд на представителя партии за оскорбления

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ намерен подать в суд на функционера одной из партий за оскорбление чести и достоинства представителей избирательной системы РФ. Об этом сообщила в среду в информационном центре Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

"Сейчас на одного видного функционера одной видной партии, наверное, будем в суд все-таки подавать за оскорбление чести и достоинства представителей [избирательной] системы", - проинформировала она. При этом Памфилова не стала уточнять, о какой именно партии идет речь, не исключив, что сделает это в четверг.

Памфилова подчеркнула недопустимость ситуации, когда этот человек, "не зная ничего, не понимая, обвиняет всех заранее во всех тяжких грехах". "Если считают, что они видные партийные функционеры, им все позволено, ходят, на публику работают в преддверии выборов. Работайте честно", - призвала она.

Глава ЦИК добавила, что специалисты комиссии в настоящее время "готовят иск в суд".

При этом Памфилова обратила внимание, что "критику справедливую надо воспринимать нормально и исправлять ошибки". "Мы не безгрешны, у нас все случается", - признала она.